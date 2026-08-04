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Журнал «Профиль»

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Риск потерять акции для уехавших инвесторов и жесткие запреты для осужденных релокантов: что утвердил Путин

Риск потерять акции для уехавших инвесторов и жесткие запреты для осужденных релокантов: что утвердил Путин

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ, предусматривающий судебную процедуру лишения права на обратный выкуп акций для иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году – после начала специальной военной операции.

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