Риск потерять акции для уехавших инвесторов и жесткие запреты для осужденных релокантов: что утвердил Путин

Президент РФ Владимир Путин утвердил указ, предусматривающий судебную процедуру лишения права на обратный выкуп акций для иностранных инвесторов, ушедших с российского рынка в 2022 году – после начала специальной военной операции.
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