Первые подробности о кросс-универсале Dacia C-Neo 2026: крутой дизайн, платформа как у Lada Iskra и практичность на уровне Skoda Octavia

Ресурс Carscoops опубликовал подробности о проекте будущего автомобиля Dacia C-Neo 2026. Это будет кросс-универсал, который позволит Dacia заполнить нишу, образовавшуюся в результате массового перевода автомобилей других производителей на электричество: в отличие от них, C-Neo будет использовать традиционные силовые установки.