НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

Defense Priorities (США): Главная проблема с санкциями имени Грэма* — Россия может что-то заподозрить!

Defense Priorities (США): Главная проблема с санкциями имени Грэма* — Россия может что-то заподозрить!

Масштабный санкционный пакет, инициированный покойным сенатором США Линдси Грэмом* (был террористом и экстремистом), может создать России экономические проблемы, но не способен изменить условия, на которых Москва готова завершить украинский конфликт, пишет в Responsible Statecraft Дженнифер Кавана, представляющая фонд Defense Priorities.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии