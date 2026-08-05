Масштабный санкционный пакет, инициированный покойным сенатором США Линдси Грэмом* (был террористом и экстремистом), может создать России экономические проблемы, но не способен изменить условия, на которых Москва готова завершить украинский конфликт, пишет в Responsible Statecraft Дженнифер Кавана, представляющая фонд Defense Priorities.