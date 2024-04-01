«Действуем законными путями»: эксперт Шкурлатов рассказал, как Россия будет доставать террористов с Банковой

Вчера 14K прочитали Россия, похоже, открывает новую главу в борьбе с киевским режимом. На днях МИД России потребовал от Киева выдать заочно арестованного по статье о терроризме главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.
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