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«Действуем законными путями»: эксперт Шкурлатов рассказал, как Россия будет доставать террористов с Банковой

«Действуем законными путями»: эксперт Шкурлатов рассказал, как Россия будет доставать террористов с Банковой

Вчера 14K прочитали Россия, похоже, открывает новую главу в борьбе с киевским режимом. На днях МИД России потребовал от Киева выдать заочно арестованного по статье о терроризме главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.

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