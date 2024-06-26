Роберт Кийосаки поддерживает биткоин вместо фиата

Известный финансовый педагог Роберт Кийосаки, автор бестселлера о личных финансах «Богатый папа, бедный папа», недавно поделился своими взглядами на биткоин, подчеркнув его преимущества перед бумажной валютой.
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