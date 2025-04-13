Всё больше стран, в том числе и в Европе, обращают внимание на лживость позиций Киева. Об этом заявил 13 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.
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