Комбайнеры в Брянской области вручную заводят упавшую к ним "Герберу", запускаемую по территории Украины для отвлечения местных систем ПВО.
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Комбайнеры в Брянской области вручную заводят упавшую к ним "Герберу", запускаемую по территории Украины для отвлечения местных систем ПВО.
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