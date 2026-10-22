Сторонников левых и ультралевых взглядов становится все больше Источник изображения: соцсети Накануне промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября 2026 года, социологические опросы и рынки предсказаний фиксируют заметное преимущество Демократической партии, что создает высокий риск потери контроля над Конгрессом США для Республиканской партии во главе с президентом Дональдом Трампом.
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