Сторонников левых и ультралевых взглядов становится все больше Источник изображения: соцсети Накануне промежуточных выборов в США, запланированных на 3 ноября 2026 года, социологические опросы и рынки предсказаний фиксируют заметное преимущество Демократической партии, что создает высокий риск потери контроля над Конгрессом США для Республиканской партии во главе с президентом Дональдом Трампом.