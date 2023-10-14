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Закон, порядок, государство

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Военная прокуратура посетила военный госпиталь Уссурийска

Военная прокуратура посетила военный госпиталь Уссурийска

В рамках работы мобильной приемной 13 октября военный прокурор Восточного военного округа генерал-майор юстиции Александр Рогачиков, старший помощник военного прокурора Восточного военного округа Виктор Ибрагимов и военный прокурор Уссурийского гарнизона полковник юстиции Богдан Вдовенко провели в военном госпитале Уссурийска совместный прием граждан.

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