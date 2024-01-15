Блогеры Чекалины выплатили долг по налогам. Как пишет gazetametro.ru, благодаря имеющимся доказательствам, они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей.