Блогеры Чекалины выплатили долг по налогам. Как пишет gazetametro.ru, благодаря имеющимся доказательствам, они признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей.
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