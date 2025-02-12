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Велемудр. Мир тесен.

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Внетелесное путешествие А.Белова

Внетелесное путешествие А.Белова

Многие думают, что внетелесный опыт "клинической смерти" можно получить только на больничной койке, или, например, попав в какую-нибудь аварию или катастрофу, Однако, подобное иногда происходит и со спортсменами, особенно из "контактных" видов спорта, например, относящихся к боевым искусствам.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Реальность «путешествий вне тела» была подтверждена также и некоторыми учеными.
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23 час.
ЕС
Евгений Сорокин
Меня научили и я несколько раз покидал свое тело, путешествовал по городу и возвращался в тело во время сна. Сейчас эту возможность я потерял. Но я был ТАМ. Любопытство удовлетворено, страх исчез.
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19 час.
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