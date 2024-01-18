Что едят на обед кочевники из Калмыкии? Попробовали необычные блюда в ресторане калмыцкой кухни

Кухня кочевых народов России не отличается большим разнообразием продуктов. И это не удивительно, жизнь посреди бескрайной степи и постоянные передвижения за пасущимися стадами не располагает к земледелию и приготовлению кулинарных изысков.
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