В США объяснили решение Байдена помиловать сына

Бывший американский дипломат и советник руководства Республиканской партии в Сенате Джеймс Джатрас объяснил решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стремлением обезопасить самого себя, сообщают «Известия».
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