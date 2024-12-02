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В США объяснили решение Байдена помиловать сына

Бывший американский дипломат и советник руководства Республиканской партии в Сенате Джеймс Джатрас объяснил решение президента США Джо Байдена помиловать своего сына Хантера стремлением обезопасить самого себя, сообщают «Известия».

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