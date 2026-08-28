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ТАСС

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Врач Сячинова объяснила, чем осложнена эвакуация раненых с передовой

Врач Сячинова объяснила, чем осложнена эвакуация раненых с передовой

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Медицинские специалисты вынуждены эвакуировать раненых российских солдат с передовой в основном на себе или тележках из-за атак дронов ВСУ, сообщила ТАСС начальник отделения приемно-сортировочного взвода медицинской роты Ирина Сячинова.

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