Врач Сячинова объяснила, чем осложнена эвакуация раненых с передовой

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Медицинские специалисты вынуждены эвакуировать раненых российских солдат с передовой в основном на себе или тележках из-за атак дронов ВСУ, сообщила ТАСС начальник отделения приемно-сортировочного взвода медицинской роты Ирина Сячинова.
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