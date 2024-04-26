«Пожарные команды» в Испании отправлены на массовые антитуристические протесты

В Испании из-за возникших массовых акций антитуристического протеста власти были вынуждены отправить «пожарные команды», сотрудников СМИ и представителей бизнеса, которые внушат населению свою точку зрения.
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