Техника «Маятника»: как бойцы СМЕРШа уклонялись от пуль

Любители историиВоенное делоТехника «Маятника»: как бойцы СМЕРШа уклонялись от пуль Советская якобы секретная техника уклонения от пуль под названием «Маятник Таманцева» – предмет неумолкающих споров.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАЛЕКС БАМПолагаю во время войны психология людей была другая. В мирное время маятник не получится. "убьют - ну и убьют" со слов участника боёв под Ржевом.Rustam KuchkarovСистема уклонения от вооружённого нападающего, вообще то была разработана военными врачами-физиологами. За основу была принята теория, что стреляющий, преимущественно, стреляет глазами, по цели, которую видит. Цель стоит прямо, выстрел производится в видимость, цель уклоняется вправо, глаза видят уклон, оружие меняет направление, цель успевает поменять направление, глаза видят новое положение, оружие перенаправляется, цель двигается разными способами, глаза не успевают. К тому же, повышенное андреналинное состояние, азарт, страх, другие чувства переполняют стреляющего, что также снижает прицельность. Уклоняющийся, при условии сохранения хладнокровия, применяет обманные движения, что активно помогает ему в приближении к стреляющему для последующего рукопашного боя. Ну а там как получится.абрам вербинЛогично.ВАВладимир АкуловМаневрирование в бою - один из способов достижения победы... Вспомним , как выживает маленькая ...муха...Когда ее в полете хочет склевать воробей! Муха постоянно петляет , меняет направление полета... Поэтому муху трудно поймать... Как -то наблюдал забавную драку пьяных мужиков около ресторана... Толстые мужики хотели побить маленького юркого мужичка ...Который оказался боксером - *легковиком*... Боксер весил меньше 60 кг... Но постоянно бегал , крутился , уклонялся от тяжелых ударов громил ! Громилы ни разу не ударили боксера... Но боксер нокаутировал всех 5 хулиганов точными ударами кулака в челюсть ! Вот что значит умелое МАНЕВРИРОВАНИЕ ! От пули , конечно , трудно уклониться... Но маневрирование мешает точному прицеливанию ...Яков1 БлюмкинБыло, не было... Спорить можно до бесконечности. Одно только неоспоримо. И роман Богомолова замечательный, и герои романа, как живые и вызывают уважение и симпатию. И документальные вставки придают дополнительные доказательства подлинности описанных событий. А прототип Таманцева, которого называли Волкодавом и Скорохватом, если такой существовал, может и владел описанными приемами. Кто знает.Комментировать
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