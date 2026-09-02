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Российские ученые научились предсказывать инфаркт, который случится через 10 лет

Российские ученые научились предсказывать инфаркт, который случится через 10 лет

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Российские ученые создали математическую модель, которая с точностью более 80% прогнозирует риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета на десятилетие вперед.

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