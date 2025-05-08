5 самых загадочных фильмов ужасов

Для многих из нас то, что вызывает страх, обладает необъяснимой притягательностью. Почему мы так охотно погружаемся в мир кошмаров и монстров? Анализируя фильмы ужасов и реакцию зрителей, становится очевидным, насколько мощно наш организм реагирует на страх.