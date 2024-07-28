Фарион стала маркой на конверте

Как пишет издание Zaxid.net, во Львове состоялось спецпогашение памятной марки, выпущенной Укрпочтой в честь недавно убитой националистки, профессора украинской филологии универстета Львовская политехника и экс-нардепки Ирины Фарион.
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