Борьба за жизнь сына, уход мужа и неравный брак с Юрием Беляевым: нелегкий путь к счастью Татьяны Абрамовой

Татьяна Абрамова смогла осуществить свою заветную мечту, став популярной актрисой и певицей. Мечтала артистка и о крепкой семье, однако первый муж не выдержал выпавшего на них испытания: младший сын супругов боролся с агрессивной формой онкологического заболевания.