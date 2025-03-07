Рост поставок и неопределенность с тарифами обеспечит ценам на нефть недельное снижение Татьяна АрестоваХотя цены на нефть почти не изменились в ходе торгов 7 марта, они идут к максимальному с октября 2024 г.
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