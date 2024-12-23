На Марсе началась весенняя оттепель

Ученые NASA зафиксировали начало долгожданной весны в северном полушарии Марса. После очередного марсианского года, длительностью почти в два земных, на Красной планете начались интенсивные климатические изменения.
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