Биолог Ли: заготовки с косточками через полгода становятся ядом

Варенья и компоты, в которых есть косточки, нельзя хранить больше шести месяцев. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала преподаватель кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения биолог Елизавета Ли.
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