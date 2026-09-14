«Искусственное Солнце» получит новый модуль с российскими деталями: шестой модуль реактора ИТЭР с патрубками из РФ смонтируют до конца 2026 года

Россия продолжает поставлять компоненты для международного термоядерного реактора До конца 2026 года на строящемся во Франции международном термоядерном реакторе ITER планируется установить шестой секторный модуль с компонентами российского производства.
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