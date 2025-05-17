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Переговоры о мире: Зеленский лишился всех козырей – Трамп

Переговоры о мире: Зеленский лишился всех козырей – Трамп

У киевского главаря нет ни одного козыря для мирных переговоров, заявил Трамп. Американский президент Дональд Трамп сделал весьма интересное заявление.

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