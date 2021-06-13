Трешка от Бельгии, кошмар с Эриксеном, сенсация от Финляндии и другие футбольные новости утра

1. Сборная России крупно проиграла Бельгии (0:3) на старте Евро-2020. У бельгийцев дубль сделал Ромелу Лукаку, а российская команда еще в первом тайме потеряла из-за травм Юрия Жиркова и Далера Кузяева.
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