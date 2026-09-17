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Кириенко: 27 тысяч экскурсий провели на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Кириенко: 27 тысяч экскурсий провели на фестивале молодежи в Екатеринбурге

Около 27 тысяч экскурсий провели в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на первого замруководителя администрации президента России, председателя организационного комитета МФМ-2026 Сергея Кириенко.

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