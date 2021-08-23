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Фильмы, в которых родственники актеров сыграли их родных — отцы и дети, жены и мужья

Лучшие новости представляют семейственность в кино Как и везде в жизни, кино часто оказывается “семейным бизнесом” – режиссеры снимают своих жен, звезды-актеры продвигают в кадре своих детей, на площадках завязываются романы и распадаются семьи.

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