Фильмы, в которых родственники актеров сыграли их родных — отцы и дети, жены и мужья

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Лучшие новости представляют семейственность в кино Как и везде в жизни, кино часто оказывается “семейным бизнесом” – режиссеры снимают своих жен, звезды-актеры продвигают в кадре своих детей, на площадках завязываются романы и распадаются семьи.