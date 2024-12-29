В России перед Новым годом биржевые цены на бензин пошли резко вверх

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевой биржа (СПбМТСБ) сообщила, что стоимость биржевого бензина в эту последнюю рабочую неделю года пошла резко вверх, практически отыграв падение 2-х предыдущих недель.
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