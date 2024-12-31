Редкое явление. В Петербурге совсем нет ни пробок, ни локальных заторов. Дороги свободны, чуть-чуть подождать водителям приходится только у светофоров.
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Редкое явление. В Петербурге совсем нет ни пробок, ни локальных заторов. Дороги свободны, чуть-чуть подождать водителям приходится только у светофоров.