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«Зенит» – в топ-20 клубов Европы по доходам в 2020 финансовом году. «Барса» лидирует, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я

УЕФА представил отчет о финансах европейских клубов за 2020 финансовый год. «Барселона» заработала больше всех за период – 730 млн евро.

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