Хранилища есть, а газа нет: прекращение транзита российского сырья обернется для Украины катастрофой

Европейские компании давно хранят на Украине газ, но это не повышает энергобезопасность этой страны. Украинский рынок продолжает зависеть от транзита российского сырья, отметил в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» энергоэксперт Сергей Правосудов.