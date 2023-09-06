Администрация президента ЮАР опровергла слухи о якобы перевозке российским судном оружия из Южной Африки

Администрация президента Южно-Африканской Республики обнародовала доклад по поводу расследования дела о якобы перевозке одним из коммерческих судов оружия для России.
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