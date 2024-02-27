Расслабляющие слова способны замедлять сердцебиение во время сна Учёные Центра циклотронных исследований Льежского университета показали, как тело спящего человека реагирует на внешнее воздействие, и как определённая информация из сенсорной среды может оказывать влияние на качество сна.