Расслабляющие слова способны замедлять сердцебиение во время сна Учёные Центра циклотронных исследований Льежского университета показали, как тело спящего человека реагирует на внешнее воздействие, и как определённая информация из сенсорной среды может оказывать влияние на качество сна.
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