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Расслабляющие слова способны замедлять сердцебиение во время сна

Расслабляющие слова способны замедлять сердцебиение во время сна

Расслабляющие слова способны замедлять сердцебиение во время сна Учёные Центра циклотронных исследований Льежского университета показали, как тело спящего человека реагирует на внешнее воздействие, и как определённая информация из сенсорной среды может оказывать влияние на качество сна.

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