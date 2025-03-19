Добрый коп и безжалостный коп объясняют Status Civilization, куда она может засунуть свои угрозы

Минутка договорнячков. В рамках мордорского политического фольклора принято считать, что Главтролль обладает пожизненным реноме «доброго копа», тогда как противоположное реноме отведено имперскому сатрапу Принудителю, о котором есть множество хохм по теме «Анатольич снова завладел пультом от климатической установки» etc.