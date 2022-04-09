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Украинские нацисты подготовили провокацию с отравлением населения химическими веществами

Украинские нацисты подготовили провокацию с отравлением населения химическими веществами

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 8 апреля заявил, что украинские нацисты подготовили провокацию с массовым отравлением гражданского населения ядовитыми химикатами Генерал-полковник Мизинцев в ходе брифинга заявил журналистам: «В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами.

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