Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, 8 апреля заявил, что украинские нацисты подготовили провокацию с массовым отравлением гражданского населения ядовитыми химикатами Генерал-полковник Мизинцев в ходе брифинга заявил журналистам: «В Авдеевке боевиками националистических формирований полностью подготовлена бесчеловечная провокация с массовым отравлением жителей прилегающих районов ядовитыми химическими веществами.