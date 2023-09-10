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Британский парламентский отчет показал слабость Королевских ВВС перед российской авиацией

Британский парламентский отчет показал слабость Королевских ВВС перед российской авиацией

Количество боевых самолетов Королевских ВВС настолько невелико, что они были бы уничтожены в результате «истощения», если бы Британия вступила в военный конфликт против России, у которой, как утверждается, более чем в 20 раз больше самолетов, а британский военно-воздушный флот меньше, чем у европейских союзников.

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