Британский парламентский отчет показал слабость Королевских ВВС перед российской авиацией

Количество боевых самолетов Королевских ВВС настолько невелико, что они были бы уничтожены в результате «истощения», если бы Британия вступила в военный конфликт против России, у которой, как утверждается, более чем в 20 раз больше самолетов, а британский военно-воздушный флот меньше, чем у европейских союзников.