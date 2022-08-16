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В Томской области полицейские оперативно доставили в больницу ребёнка, нуждавшегося в экстренной помощи

В Томске полицейские оперативно доставили в больницу ребёнка, нуждавшегося в экстренной помощи. Инспекторы дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Александр Глевицкий и лейтенант полиции Владислав Мазуров несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения на улице Московский тракт в Томске.

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