В Томской области полицейские оперативно доставили в больницу ребёнка, нуждавшегося в экстренной помощи

В Томске полицейские оперативно доставили в больницу ребёнка, нуждавшегося в экстренной помощи. Инспекторы дорожно-патрульной службы старший лейтенант полиции Александр Глевицкий и лейтенант полиции Владислав Мазуров несли службу по обеспечению безопасности дорожного движения на улице Московский тракт в Томске.