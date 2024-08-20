Возобновилась битва за Угледар: «Бомба прилетела мощно, даже ошметков от побратимов не осталось. „Карандаши“ напуганы до диареи»

Александр Ситников 19 августа 2024 г., 16:25 Шахтерский город на юге Донбасса блокирован ВС РФ с трех сторон Освобождение Новгородского (в бытность украинской оккупации Нью-Йорк) перебило на короткое время шумиху в укроСМИ о «победоносном походе» Зеленского на Суджу.