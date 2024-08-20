Александр Ситников 19 августа 2024 г., 16:25 Шахтерский город на юге Донбасса блокирован ВС РФ с трех сторон Освобождение Новгородского (в бытность украинской оккупации Нью-Йорк) перебило на короткое время шумиху в укроСМИ о «победоносном походе» Зеленского на Суджу.
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