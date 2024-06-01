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Царьград

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В Новокузнецке изменится схема движения общественного транспорта на одной из важных улиц

В Новокузнецке изменится схема движения общественного транспорта на одной из важных улиц

Проезд по перекрестку Октябрьского и Циолковского временно ограничат в Новокузнецке.В Новокузнецке под ограничение движения попал перекресток проспекта Октябрьского и улицы Циолковского.

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