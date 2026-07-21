На "Пикнике Афиши" выступят будущие звезды электронной музыки

На фестивале "Пикник Афиши х Сбер" в Санкт-Петербурге впервые откроется электронная сцена, на которой выступят музыканты, диджеи и продюсеры, в которых команда "Афиши" видит будущее электронной музыки в России, сообщает пресс-служба фестиваля.
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