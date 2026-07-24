Перцы, начиненные булгуром, бараниной и томатами

Палестинские фаршированные перцы — известные на местном уровне как «фильфиль махши» — представляют собой сладкие перцы (обычные или сорта «Романо»), наполненные пикантной смесью мяса и крупы (например, бульгура) и тушенные в пряном томатном бульоне.