Поварёнок с луч...
НовоеЛучшее
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поварёнок с лучшими рецептами

20 516 подписчиков

Перцы, начиненные булгуром, бараниной и томатами

Перцы, начиненные булгуром, бараниной и томатами

Палестинские фаршированные перцы — известные на местном уровне как «фильфиль махши» — представляют собой сладкие перцы (обычные или сорта «Романо»), наполненные пикантной смесью мяса и крупы (например, бульгура) и тушенные в пряном томатном бульоне.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии