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    Вне всяких сомнений!"Давить на Россию...

Власть несбывшегося

Власть несбывшегося

Недавно  я  прочитала  у  Доброго Московита вот такую  шуточку:"Губернатор Горного Бадахшана подарил новую квартиру многодетной семье Ивановых.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Вот пускай и валят в родной кишлак, к любимый и родной ишак!!!
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8 час.
Ратник Ратник
А дальше будет ещё &quot;веселее&quot;. Пока местных крышевателей во власти и правоохранительных органов не начнут выкидывать за это с должностей со 100% конфискацией &quot;подарков&quot; от благодарных диаспор. А до этого я точно не доживу. Если только за стволы сами не возьмёмся. Именно к этому страну и толкают. А где реакция первых лиц государства (кроме бастрыкина. который уже несколько лет назад чётко определил. что диаспоры в России стали 100% ОПГ
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6 час.
Вадим Кузнецов
Казахи, киргизы, азербайджанцы, турки, грузины, узбеки,туркмены, таджики, армяне НЕ являются народами России. У большинства из них есть свои собственные национальные государства, патриотами которых они вполне могут быть. Демонстрация своего иностраного патриотизма российским гражданином на российской территории неуместна. А декларации типа &quot;порву за (какой-нибудь туземный) флаг не совместима с присягой, которую по закону обязан приносить человек, вступающий в российское гражданство. ТО, что у нас с частью этих государственных образований имеется возможность двойного гражданства - юридическая нелепица, рудимент ельцинизма, от которого следует поскорее избавляться. А обладателей двойного гражданства необходимо ставить перед выбором - от какого из паспортов они откажутся.
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16 мин.

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