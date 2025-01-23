Власть несбывшегося

Александр Салтановский Вот пускай и валят в родной кишлак, к любимый и родной ишак!!!

Ратник Ратник А дальше будет ещё "веселее". Пока местных крышевателей во власти и правоохранительных органов не начнут выкидывать за это с должностей со 100% конфискацией "подарков" от благодарных диаспор. А до этого я точно не доживу. Если только за стволы сами не возьмёмся. Именно к этому страну и толкают. А где реакция первых лиц государства (кроме бастрыкина. который уже несколько лет назад чётко определил. что диаспоры в России стали 100% ОПГ