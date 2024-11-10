Первичным делом: в России начали снижаться цены на жилье в новостройках

В регионах России начали снижаться цены на жилье в новостройках. Тенденция наметилась в Санкт-Петербурге, Москве, Сочи, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Калининграде и других городах, рассказали «Известиям» представители агрегаторов и риелторы.
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