Акционеры «Роснефти» и «Татнефти» примут решения по дивидендам - основные события 22 декабря

В пятницу, 22 декабря, акционеры «Роснефти» примут решение по дивидендам за 9 месяцев 2023 года. Ранее совет директоров компании рекомендовал 30,77 рубля на акцию в виде промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2023 года.