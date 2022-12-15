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Удача любит долгую дорогу. Китайский совет дня на четверг, 15 декабря

Удача любит долгую дорогу. Китайский совет дня на четверг, 15 декабря

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 15 декабря? В четверг энергии будут сильными и яркими – как и весь 2022 год.

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