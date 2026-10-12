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Политнавигатор

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Нужно идти на любые договоренности с Россией ради мира – Зе-депутат

Нужно идти на любые договоренности с Россией ради мира – Зе-депутат

Украине нужно идти на любые договоренности с Россией, чтобы сохранить жизни своих людей, поскольку она не может наносить РФ более существенный урон.

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