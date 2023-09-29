«Раб – это говорящая вещь»(с)ВарронЗайду издалека. Много лет назад я изучал англосаксонскую культуру (она не единственная, которую я изучал – немцы, японцы, греки и ещё несколько тоже туда входили).
Добро и Зло, Мариуполь и рабское рагульё
Комментарии
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Аркадий Цыганов
Кусочек империи не может быть империей.
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11 час.
VG
Vasily Golov
Вам так скажу.СССР развращал жителей Украины почти 100лет.Спросите как? Отвечу.Все им досталось бесплатно.Закончилась война,кончилась оккупация немцами УССР.Весь СССР бросился восстанавливать города Украины,забыв о разрушенных городах РСФСР.Сталинград,Смоленск,Орел,Курск,Ростов/д.На Украину шли эшелоны с кирпичом,цементом,мрамором и гранитом.К 1950г УССР достигла до военного уровня.Когда достигли подобного уровня Смоленская Сталинградская,Ленинградская и др.области?Значительно позже. Хрущев подарил к 300-летию воссоединения Украины Крым,дал деньги для строительства Крымского канала.Брежнев на деньги СССР построил Газотранспортную систему,совмещенную с внутренними газовыми сетями и газификацией жилого сектора,5 атомных станций с 18 энергоблоками,ракетных комплекс Южмаш и КБ Южное,автозаводы во Львове,Луцке,Краматорске,нефтезаводы.УССР по экономическому заняла 2-е место в Европе.Сегодня 35 тыс строителей восстанавливают города Донбасса.Куда делись строители украинского социализма или их и не было при СССР? Как строился Донецк,Луганск? Это прекрасные города шахтерские и машиностроительные.Там одни шахтеры и металлообработчики?Вам не кажется начала повторятся советская проблема?
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11 час.
ИА
Ирина Александровна
Хорошо сказано.
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9 час.
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