Как народными средствами восстановить обветренную кожу

Уход за кожей лица, рук, а также губами в холодное время года очень важен. Ведь из-за сильного ветра и перепада температур эпидермис начинает шелушиться и трескаться, появляются покраснение и раздражение.
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