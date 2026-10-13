Трамп заявил о продолжении передачи разведданных Украине

США продолжают передавать разведывательные данные Вооруженным силам Украины. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Rambler со ссылкой на агентство Reuters.
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